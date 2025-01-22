Юный шахматист-чемпион жёстко ответил экс-министру спорта, обвинившему его в продажности

Российский шахматист Володар Мурзин отреагировал на заявление бывшего министра спорта страны Павла Колобкова, который ранее выразил негативное мнение о гроссмейстере, обвинив его в цинизме и намерении «продаться в другую страну», если ему предложат больше денег.

«Не понимаю, с какой стати Павел Колобков решил, что я готов заключить сделку с другой страной. Это всего лишь его личное мнение, которое далеко от правды. После таких выступлений от ФШР и бывшего министра спорта у меня нет ни малейшего желания соревноваться в России, потому что все турниры проходят под эгидой ФШР», — приводит слова Мурзина Sports.ru.