Юный шахматист-чемпион жёстко ответил экс-министру спорта, обвинившему его в продажности
Гроссмейстер Мурзин опроверг обвинения экс-министра спорта РФ Колобкова
Шахматист Володар Мурзин. Обложка © ТАСС/ZUMA Press Wire
Российский шахматист Володар Мурзин отреагировал на заявление бывшего министра спорта страны Павла Колобкова, который ранее выразил негативное мнение о гроссмейстере, обвинив его в цинизме и намерении «продаться в другую страну», если ему предложат больше денег.
В ответ шахматист сообщил, что подобное отношение отбивает у него желание играть за Россию.
«Не понимаю, с какой стати Павел Колобков решил, что я готов заключить сделку с другой страной. Это всего лишь его личное мнение, которое далеко от правды. После таких выступлений от ФШР и бывшего министра спорта у меня нет ни малейшего желания соревноваться в России, потому что все турниры проходят под эгидой ФШР», — приводит слова Мурзина Sports.ru.
Мурзин также подчеркнул своё намерение дистанцироваться от руководства Федерации шахмат России, «которое поддерживает только своих детей и спортсменов».
Ранее исполнительный директор Российской шахматной федерации Александр Ткачёв заявил, что тренер нового чемпиона мира по быстрым шахматам Володара Мурзина наносит вред. По мнению Ткачёва, Михаил Кобалия препятствует работе ФШР с молодыми способными игроками. Имя юного шахматиста стало известно широкой публике после победы на чемпионате мира по рапиду в Нью-Йорке, который прошёл в декабре 2024 года. Тогда с наградой 18-летнего Мурзина поздравил президент России Владимир Путин.