Российским зэкам отказали в праве заводить котиков

Главное управление ФСИН Свердловской области назвал недостоверной появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что заключённым разрешили заводить котов в российских тюрьмах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Ничего такого нет, такой проект у нас не реализуется», – подчеркнула представительница управления в беседе с журналистом РИА «Новости».