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22 января, 12:45

Российским зэкам отказали в праве заводить котиков

Свердловское ГУ ФСИН опровергло слухи о том, что в тюрьмах можно заводить котов

Главное управление ФСИН Свердловской области назвал недостоверной появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что заключённым разрешили заводить котов в российских тюрьмах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Ничего такого нет, такой проект у нас не реализуется», подчеркнула представительница управления в беседе с журналистом РИА «Новости».

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Ранее появилась информация, что арестантам в российских тюрьмах могут позволить заводить котов. Предполагается, что животные сделают заключённых добрее и чувствительнее к людям. Эксперимент якобы уже идёт: котиков, как сообщается, подселили в исправительные колонии Екатеринбурга и Омска — администрация одобрила.

Обложка ©

freepik / wirestock

Татьяна Миссуми
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