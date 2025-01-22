Российским зэкам отказали в праве заводить котиков
Свердловское ГУ ФСИН опровергло слухи о том, что в тюрьмах можно заводить котов
Главное управление ФСИН Свердловской области назвал недостоверной появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что заключённым разрешили заводить котов в российских тюрьмах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Ничего такого нет, такой проект у нас не реализуется», – подчеркнула представительница управления в беседе с журналистом РИА «Новости».
Ранее появилась информация, что арестантам в российских тюрьмах могут позволить заводить котов. Предполагается, что животные сделают заключённых добрее и чувствительнее к людям. Эксперимент якобы уже идёт: котиков, как сообщается, подселили в исправительные колонии Екатеринбурга и Омска — администрация одобрила.
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