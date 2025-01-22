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22 января, 14:37

Иностранца-насильника задержали на ростовском вокзале по запросу Интерпола и экстрадировали в Корею

Ирина Волк: Из РФ в Южную Корею экстрадирован разыскиваемый Интерполом насильник

Сотрудники НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России на территории международного аэропорта Внуково передали для экстрадиции правоохранителям из Южной Кореи иностранного гражданина. Обвиняемый в преступлении против половой неприкосновенности несколько лет находился в международном розыске, сообщает пресс-служба МВД со ссылкой на официального представителя МВД РФ генерал-майора полиции Ирину Волк.

Кадры задержания преступников. Видео © Telegram / МВД МЕДИА

По версии корейских следователей, в октябре 2022 года задержанный с приятелем выпивали в гостинице города Тэджон (Южная Корея), после чего изнасиловали женщину и скрылись с места преступления. Один из фигурантов уголовного дела выехал за пределы Кореи и был объявлен в международный розыск в 2023 году.

Сотрудники российской полиции установили место, где скрывался обвиняемый, спрятавшийся на территории РФ. В апреле прошлого года он был задержан в Ростове-на-Дону в здании железнодорожного вокзала.

«Генеральная прокуратура Российской Федерации удовлетворила запрос Министерства юстиции Республики Корея о выдаче разыскиваемого. Для привлечения к уголовной ответственности он будет доставлен в Южную Корею транзитом через Турецкую Республику», — сообщила Волк.

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Ранее сообщалось, что в Москве был задержан американский предприниматель, находившийся в розыске Интерпола. Иностранец, обвиняемый в мошенничестве, находился в России законно.

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Life.ru

Ольга Сливченко
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