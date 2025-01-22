Иностранца-насильника задержали на ростовском вокзале по запросу Интерпола и экстрадировали в Корею

Сотрудники НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России на территории международного аэропорта Внуково передали для экстрадиции правоохранителям из Южной Кореи иностранного гражданина. Обвиняемый в преступлении против половой неприкосновенности несколько лет находился в международном розыске, сообщает пресс-служба МВД со ссылкой на официального представителя МВД РФ генерал-майора полиции Ирину Волк.

Кадры задержания преступников. Видео © Telegram / МВД МЕДИА

По версии корейских следователей, в октябре 2022 года задержанный с приятелем выпивали в гостинице города Тэджон (Южная Корея), после чего изнасиловали женщину и скрылись с места преступления. Один из фигурантов уголовного дела выехал за пределы Кореи и был объявлен в международный розыск в 2023 году.

Сотрудники российской полиции установили место, где скрывался обвиняемый, спрятавшийся на территории РФ. В апреле прошлого года он был задержан в Ростове-на-Дону в здании железнодорожного вокзала.

«Генеральная прокуратура Российской Федерации удовлетворила запрос Министерства юстиции Республики Корея о выдаче разыскиваемого. Для привлечения к уголовной ответственности он будет доставлен в Южную Корею транзитом через Турецкую Республику», — сообщила Волк.