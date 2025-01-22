Бывший игрок «‎Что? Где? Когда?» Аскеров* и Гозман* теперь в списке террористов

Росфинмониторинг дополнил перечень террористов и экстремистов. Теперь туда попали бывший игрок «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров* и общественный деятель Леонид Гозман*, оба они уже были признаны иностранными агентами. Информация появилась на сайте ведомства.

«Гозман* Леонид Яковлевич, 13.07.1950 года рождения, г. Москва», — отмечается в тексте. Аналогичная строка появилась и по отношению к Аскерову*.

Ранее сообщалось, что правнучка известного советского лётчика Валерия Чкалова Дарья Богданова* внесена в перечень террористов и экстремистов. Её имя появилось в соответствующем списке на сайте Росфинмониторинга.