Бывший игрок «Что? Где? Когда?» Аскеров* и Гозман* теперь в списке террористов
Росфинмониторинг внёс в список террористов и экстремистов Аскерова* и Гозмана*
Росфинмониторинг дополнил перечень террористов и экстремистов. Теперь туда попали бывший игрок «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров* и общественный деятель Леонид Гозман*, оба они уже были признаны иностранными агентами. Информация появилась на сайте ведомства.
«Гозман* Леонид Яковлевич, 13.07.1950 года рождения, г. Москва», — отмечается в тексте. Аналогичная строка появилась и по отношению к Аскерову*.
Ранее сообщалось, что правнучка известного советского лётчика Валерия Чкалова Дарья Богданова* внесена в перечень террористов и экстремистов. Её имя появилось в соответствующем списке на сайте Росфинмониторинга.
* Внесены в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, выполняют функции иностранного агента в России.