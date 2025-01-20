Фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова внесли в перечень террористов
Росфинмониторинг внёс фигурантов дела об убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в перечень террористов и экстремистов. Так, список пополнился тремя новыми именами.
«Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Курбонов Ахмаджон Алижон Угли*, 09.01.1995 г.р. , Падиев Рамазан Бекханович*, 08.04.2002 г.р. , Точиев Батухан Русланович*, 20.01.1999 г.р.» — указано в перечне.
Напомним, генерал-лейтенант Игорь Кириллов был убит 17 декабря в Москве в результате взрыва у здания, откуда он выходил. Вместе с ним погиб и его помощник Илья Поликарпов. Вскоре был задержан исполнитель теракта Ахмад Курбонов*. На допросе он признался, что действовал по указанию кураторов из Киева. В качестве вознаграждения ему обещали паспорт одной из стран Европы и 100 тысяч американских долларов. Курбонова* отправили в СИЗО до 17 февраля. Затем в рамках расследования дела были задержаны ещё два фигуранта.
* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.
ТАСС / Вадим Савицкий