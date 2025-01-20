Один из новых фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова обжаловал арест
Батухан Точиев (слева) и Рамазан Падиев (справа) — новые фигуранты дела об убийстве генерала Кириллова. Обложка © Пресс-служба Басманного районного суда Москвы
Один из новых фигурантов дела об убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова обжаловал свой арест. Об этом сообщает пресс-служба Басманного суда Москвы.
Там отметили, что зарегистрирована апелляционная жалоба в отношении Рамазана Падиева.
Как уже сообщал Life.ru, 16 января Басманный суд Москвы арестовал двух новых фигурантов до 17 февраля по этому уголовному делу. На заседании Падиев заявлял, что к произошедшему не причастен. По версии следствия, двое мужчин арендовали комнату в хостеле в Московской области для исполнителя убийств Ахмада Курбонова, чтобы тот смог там спрятаться после преступления.
Напомним, генерал-лейтенант Игорь Кириллов был убит 17 декабря в Москве в результате взрыва у здания, откуда он выходил. Вместе с ним погиб и его помощник Илья Поликарпов. Вскоре был задержан исполнитель теракта Ахмад Курбонов. На допросе он признался, что действовал по указанию кураторов из Киева. В качестве вознаграждения ему обещали паспорт одной из стран Европы и 100 тысяч американских долларов. Курбонова отправили в СИЗО до 17 февраля.