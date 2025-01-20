Один из новых фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова обжаловал арест

Как уже сообщал Life.ru, 16 января Басманный суд Москвы арестовал двух новых фигурантов до 17 февраля по этому уголовному делу. На заседании Падиев заявлял, что к произошедшему не причастен. По версии следствия, двое мужчин арендовали комнату в хостеле в Московской области для исполнителя убийств Ахмада Курбонова, чтобы тот смог там спрятаться после преступления.