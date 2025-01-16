Суд арестовал двух новых фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова

Второй новый фигурант дела об убийстве начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игоря Кириллова и его помощника отправлен под стражу решением Басманного районного суда Москвы. Батухану Точиеву избран арест до 17 февраля — на 1 месяц и 1 сутки или 2 месяца с момента задержания.

По данным следствия, Точиев и его сообщник Рамазан Падиев, которого уже арестовали ранее, арендовали в Сети комнату в хостеле в Московской области для исполнителя убийств Ахмада Курбонова, чтобы тот смог там спрятаться после преступления. Деньги для оплаты аренды куратор несколько раз переводил на счёт Точиеву.