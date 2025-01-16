Суд арестовал двух новых фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова
Фигурант дела об убийстве генерала Кириллова Батухан Точиев отправлен под арест
Второй новый фигурант дела об убийстве начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игоря Кириллова и его помощника отправлен под стражу решением Басманного районного суда Москвы. Батухану Точиеву избран арест до 17 февраля — на 1 месяц и 1 сутки или 2 месяца с момента задержания.
Суд арестовал Батухана Точиева — фигуранта дела об убийстве генерала Кириллова. Видео © Пресс-служба Басманного районного суда Москвы
По данным следствия, Точиев и его сообщник Рамазан Падиев, которого уже арестовали ранее, арендовали в Сети комнату в хостеле в Московской области для исполнителя убийств Ахмада Курбонова, чтобы тот смог там спрятаться после преступления. Деньги для оплаты аренды куратор несколько раз переводил на счёт Точиеву.
Напомним, генерал-лейтенант Игорь Кириллов был убит 17 декабря в Москве в результате взрыва у здания, откуда он выходил. Вместе с ним погиб и его помощник Илья Поликарпов. Вскоре был задержан исполнитель теракта — уроженец Узбекистана Курбонова. На допросе он признался, что действовал по указанию кураторов из Киева. В качестве вознаграждения ему обещали паспорт одной из стран Европы и 100 тысяч американских долларов. Курбонова отправили в СИЗО до 17 февраля. Затем в рамках расследования дела были задержаны ещё два фигуранта. СК РФ сегодня раскрыл их личности.
Пресс-служба Басманного районного суда Москвы