Заметно нервничал: Помощника убийцы генерала Кириллова отправили под стражу
Басманный суд заключил под стражу нового фигуранта дела об убийстве Кириллова
В Басманный районный суд Москвы для избрания меры пресечения доставили двух новых фигурантов дела об убийстве начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игоря Кириллова и его помощника. Речь идёт о Рамазане Падиеве и Батухане Точиеве.
Рамазан Падиев — новый фигурант дела об убийстве генерала Кириллова. Видео © Пресс-служба Басманного районного суда Москвы
По данным следствия, они через Интернет сняли в хостеле в Московской области комнату для убийцы, чтобы тот смог там спрятаться после преступления. Деньги для оплаты аренды куратор несколько раз переводил на счёт Точиеву. Падиев же лично ездил в этот хостел, оплачивал бронь и сделал видеосъёмку внутри помещения и снаружи, а затем в одном из торговых центров Москвы передал исполнителю убийства Ахмаду Курбонову ключи от убежища.
Суд арестовал 22-летнего Падиева на два месяца с момента задержания — до 17 февраля. На оглашении приговора он нервничал.
Как сообщал Life.ru, генерал-лейтенант Игорь Кириллов был убит 17 декабря в Москве в результате взрыва у здания, откуда он выходил. Вместе с ним погиб и его помощник. Полиция задержала исполнителя теракта — уроженца Узбекистана Ахмада Курбонова, который на допросе признался, что действовал по указанию украинских кураторов. В качестве вознаграждения ему обещали паспорт одной из стран Европы и $100 тысяч. Курбонова отправили в СИЗО до 17 февраля. После по делу задержаны ещё два фигуранта. СК сегодня раскрыл их личности.
Пресс-служба Басманного районного суда Москвы