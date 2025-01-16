Заметно нервничал: Помощника убийцы генерала Кириллова отправили под стражу

В Басманный районный суд Москвы для избрания меры пресечения доставили двух новых фигурантов дела об убийстве начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игоря Кириллова и его помощника. Речь идёт о Рамазане Падиеве и Батухане Точиеве.

По данным следствия, они через Интернет сняли в хостеле в Московской области комнату для убийцы, чтобы тот смог там спрятаться после преступления. Деньги для оплаты аренды куратор несколько раз переводил на счёт Точиеву. Падиев же лично ездил в этот хостел, оплачивал бронь и сделал видеосъёмку внутри помещения и снаружи, а затем в одном из торговых центров Москвы передал исполнителю убийства Ахмаду Курбонову ключи от убежища.