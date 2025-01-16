Тайное логово и слежка: СК раскрыл новые данные об охоте «трио убийц» за генералом Кирилловым
СКР раскрыл личности двух задержанных пособников убийцы генерала Кириллова
Генерал-лейтенант, бывший начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты, Герой России (посмертно) Игорь Кириллов. Фото © VK / Минобороны РФ
В СК России подтвердили информацию о задержании ещё двух фигурантов по делу об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова и его помощника. Пресс-служба ведомства раскрыла их личности.
«Установлена причастность к совершению теракта Батухана Точиева и Рамазана Падиева. В ноябре 2024 года Точиев и Падиев, действуя по указанию пока неустановленного куратора, через Интернет арендовали для Курбонова комнату в хостеле в Московской области, где он должен был укрыться после совершения теракта. Денежные средства для оплаты аренды куратор неоднократно переводил на счёт Точиева», — уточнили в СК.
По данным следствия, Падиев лично ездил в этот хостел, произвёл оплату и сделал видеосъёмку внутри помещения и снаружи, а затем в одном из торговых центров Москвы передал исполнителю убийства Ахмаду Курбонову ключи от убежища. Точиев в последующем оплачивал продление аренды комнаты. После теракта исполнитель поехал в хостел, чтобы скрыться там, имея ключи и видеозапись маршрута, однако силовики поймали преступника по дороге.
«С учётом собранных доказательств Точиев и Падиев задержаны, им предъявлены обвинения в совершении террористического акта организованной группой (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ), перед судом возбуждены ходатайства об избрании им мер пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в СК.
Напомним, генерал-лейтенант Игорь Кириллов был убит 17 декабря в Москве. Взрыв произошёл у здания, откуда выходил военнослужащий. Вместе с ним погиб и его помощник. Полиция задержала исполнителя теракта — уроженца Узбекистана Ахмада Курбанова, который на допросе признался, что действовал по указанию кураторов с Украины. В качестве вознаграждения ему обещали европейский паспорт и $100 тысяч. Курбонова отправили в СИЗО до 17 февраля. Также по делу задержаны ещё два фигуранта. Они предоставили террористу съёмную квартиру в Подмосковье, а также, предположительно, имели связи с запрещённой организацией с Северного Кавказа.