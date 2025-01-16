Тайное логово и слежка: СК раскрыл новые данные об охоте «трио убийц» за генералом Кирилловым

В СК России подтвердили информацию о задержании ещё двух фигурантов по делу об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова и его помощника. Пресс-служба ведомства раскрыла их личности.

«Установлена причастность к совершению теракта Батухана Точиева и Рамазана Падиева. В ноябре 2024 года Точиев и Падиев, действуя по указанию пока неустановленного куратора, через Интернет арендовали для Курбонова комнату в хостеле в Московской области, где он должен был укрыться после совершения теракта. Денежные средства для оплаты аренды куратор неоднократно переводил на счёт Точиева», — уточнили в СК.

По данным следствия, Падиев лично ездил в этот хостел, произвёл оплату и сделал видеосъёмку внутри помещения и снаружи, а затем в одном из торговых центров Москвы передал исполнителю убийства Ахмаду Курбонову ключи от убежища. Точиев в последующем оплачивал продление аренды комнаты. После теракта исполнитель поехал в хостел, чтобы скрыться там, имея ключи и видеозапись маршрута, однако силовики поймали преступника по дороге.