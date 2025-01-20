Отец арестованного по делу об убийстве Кириллова не общался с сыном десять лет

«Сын почти всю свою жизнь прожил в Карабулаке со своей матерью – моей первой женой и ещё тремя нашими детьми. Я его, как и других детей, давно не видел, мы связь не поддерживаем после того, как я женился во второй раз. Как болеть начал, около десяти лет назад, с тех пор, наверное, не общался с ним», — рассказал отец.