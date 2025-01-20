Отец арестованного по делу об убийстве Кириллова не общался с сыном десять лет
Отец Рамазана Падиева, арестованного по делу об убийстве начальника Войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, не видел сына около десяти лет. Об этом мужчина признался в беседе с агентством РИА «Новости».
Отцу обвиняемого 60 лет, он живёт со второй женой в селе Яндаре в Назрановском районе Ингушетии. Раньше мужчина работал шофёром, но сейчас страдает от болезни Паркинсона.
«Сын почти всю свою жизнь прожил в Карабулаке со своей матерью – моей первой женой и ещё тремя нашими детьми. Я его, как и других детей, давно не видел, мы связь не поддерживаем после того, как я женился во второй раз. Как болеть начал, около десяти лет назад, с тех пор, наверное, не общался с ним», — рассказал отец.
Напомним, генерал-лейтенант Игорь Кириллов был убит 17 декабря в Москве в результате взрыва у здания, откуда он выходил. Вместе с ним погиб и его помощник Илья Поликарпов. Вскоре был задержан исполнитель теракта — уроженец Узбекистана Курбонов. На допросе он признался, что действовал по указанию кураторов из Киева. В качестве вознаграждения ему обещали паспорт одной из стран Европы и 100 тысяч американских долларов. Курбонова отправили в СИЗО до 17 февраля. Затем в рамках расследования дела были задержаны ещё два фигуранта. СК РФ раскрыл их личности.
Пресс-служба Басманного районного суда Москвы