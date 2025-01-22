Охваченный психозом гарнизон ВСУ допустил опасные ошибки перед бегством из Поречного

Российские солдаты своими непрекращающимися обстрелами погрузили в панику бойцов ВСУ под Курском. Об этом «Звезде» сообщил командир артиллерийского дивизиона с позывным Вампир. Видео было опубликовано в телеграм-канале телеканала.

Командир ВС РФ про психоз ВСУ. Видео © Telegram / Zvezdanews

Он пояснил, что на подготовку к выстрелу из пушки солдатам требуется всего 2,5 минуты. Это сделало положение украинских войск в районе населённого пункта Русское Поречное катастрофическим. Доходило даже до того, что на передок выезжал украинский танк, оказываясь прямо на ладони у российских войск.

«Доходило вплоть до того, что они танчики на передний план выдёргивали, чтобы хоть как-то нас сдержать. Это прям какой-то некий психоз, потому что все прекрасно знают, что в данных реалиях танчик не выезжает на передовую, потому что это очень опасно», — сказал Вампир.

Когда впереди показывался украинский танк, на него садились российские «птички», после которых машина превращалась в обуглившийся кусок металла.