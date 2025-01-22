Глава киевского режима опозорился во время поздравления народа с Днём соборности. Зеленский забыл, чему именно посвящён праздник и ошибся в его интерпретации. Об этом рассказал депутат Верховной рады Ирина Геращенко.

Сам праздник ежегодно отмечают 22 января. День Соборности Украины был принят в честь подписания договора об объединении Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) в 1919 году. В киевской историографии данное событие известно как Акт-злуки.

«В День Соборности, историческое значение которого трудно переоценить, потому что тогда, более ста лет назад, был подписан Акт воссоединения между ЗУНР и УНР, <…> Зеленский несёт бред об объединении Левобережной и Правобережной Украины», — написала политик.

В своём обращении Зеленский и правда заявил, что «именно здесь, на этой [Софийской] площади, был провозглашён Акт злуки, Право- и Левобережная Украина объединились в единое государство». Что конкретно имел в виду глава киевского режима — непонятно. Дело в том, что ЗУНР, расположенная в восточной части королевства Галиции и Лодомерии, которая была частью бывшей Австро-Венгрии, вовсе не относится к историко-географическому региону Правобережной Украины. К данной территории относятся значительная часть Киевской и Черкасской областей, а также части Житомирской, Винницкой и Кировоградской областей.