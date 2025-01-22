«Число зверя»: В рассекреченной зарплате Зеленского нашлась отсылка к дьяволу
Экс-депутат Рады Олейник: Зеленский получает 28 тысяч гривен или $666 в месяц
Экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник раскрыл зарплату Владимира Зеленского, которая стала известна благодаря запросу украинского телеканала. Как оказалось, речи о миллионах даже не идёт. Глава киевского режима получает в месяц $666 (чуть больше 66 тысяч рублей по нынешнему курсу).
«Вы знаете зарплату Зеленского? Смотрите, делает официальный запрос украинский канал в управление делами президента Украины. И те идиоты дают, не подумав, документ, что зарплата Зеленского — 28 тысяч гривен. А теперь такой секретик — курс доллара на Украине 42 гривны. Делите 28 тысяч на 42 — $666. Это символически», — пояснил Олейник в интервью NEWS.ru, намекнув, что это число зверя.
Экс-депутат считает, что у любого ревизора возникнет вопрос: неужели Зеленский такой патриот, что готов вкалывать за $666 в месяц. Тем временем его подчинённые получают в разы больше. Например, зарплата главы офиса президента Украины Андрея Ермака, по словам Олейника, составляет 121 тысячу гривен (около 291 тысячи рублей).
«За $666 так вкалывает, что у любого ревизора возникает вопрос: «Неужели он такой патриот?» Он же до этого зарабатывал миллионы, когда давал концерты. Надо искать поглубже, и американцы найдут», — подытожил экс-депутат Рады.
Ранее Зеленского назвали самым коррумпированным президентом Украины. Стало известно, что из каждой госструктуры в офис Зеленского ежемесячно поступают десятки миллионов долларов. Только из Одесской области в карманы главы киевского режима и его приспешников капает от 10 до 15 млн долларов. Также Зеленского и его команду обвиняют в активном разворовывании западной помощи. По мнению экспертов, именно это приводит ВСУ к поражению: бойцам не хватает не только вооружения, но даже нормальной пищи. Тем временем сам президент Украины в начале СВО заявил, что все коррупционеры покинули страну, поэтому «не будет никакой коррупции, сейчас её и нет».