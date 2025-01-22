«Число зверя‎»: В рассекреченной зарплате Зеленского нашлась отсылка к дьяволу

Экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник раскрыл зарплату Владимира Зеленского, которая стала известна благодаря запросу украинского телеканала. Как оказалось, речи о миллионах даже не идёт. Глава киевского режима получает в месяц $666 (чуть больше 66 тысяч рублей по нынешнему курсу).

«Вы знаете зарплату Зеленского? Смотрите, делает официальный запрос украинский канал в управление делами президента Украины. И те идиоты дают, не подумав, документ, что зарплата Зеленского — 28 тысяч гривен. А теперь такой секретик — курс доллара на Украине 42 гривны. Делите 28 тысяч на 42 — $666. Это символически», — пояснил Олейник в интервью NEWS.ru, намекнув, что это число зверя.

Экс-депутат считает, что у любого ревизора возникнет вопрос: неужели Зеленский такой патриот, что готов вкалывать за $666 в месяц. Тем временем его подчинённые получают в разы больше. Например, зарплата главы офиса президента Украины Андрея Ермака, по словам Олейника, составляет 121 тысячу гривен (около 291 тысячи рублей).