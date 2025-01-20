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20 января, 12:50

«Продал страну и душу дьяволу»: Зеленскому предрекли печальную участь

Командир «Ахмата» Горец предрёк Зеленскому печальную участь

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Продавшегося США Владимира Зеленского ждёт печальная участь, уверен командир штурмовиков спецназа «Ахмат» Рустам Солтаев с позывным Горец. Он подчеркнул, что глава киевского режима ради личного заработка пошёл на поводу у Америки, где разрешены различные проявления безбожества, и допустил военный конфликт с Россией.

«Как можно было пойти у них на поводу? Ради денег? Ну да, цифры на личном счёте могут обеспечить определённый уровень жизни — дорогую машину, часы, костюм. Но они не повод, чтобы продать страну и душу дьяволу», — заявил собеседник NEWS.ru, предположив, что Зеленского могут устранить физически его же «американские работодатели».

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Ранее на Западе сравнили Зеленского с потерянным ребёнком. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла завравшегося в край Зеленского. А премьер Словакии Роберт Фицо пригрозил заблокировать помощь ЕС Киеву из-за Зеленского. Кроме того, в Раде сравнили Зеленского с собакой.

Борис Эльфанд
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