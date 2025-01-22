Историки назвали ключевые последствия русской революции 1905 года для нашей страны

Прошло 120 лет со времён первой русской революции, однако в кругах историков не утихают споры о её значении для хода истории всей страны. В беседе с Life.ru историк Олег Шишкин подчеркнул, что русская революция 1905 года кардинально изменила всё.

Специалист подчеркнул, что она стала прямым столкновением народа и власти, настоящей «гигантской провокацией», которая обернулась против царя. К тому же, подчеркнул Шишкин, именно события 1905 года привели к созданию первой в стране Государственной думы.

«Первая русская революция очень сильно изменила ход истории. Получилось, что произошло прямое столкновение власти и народа, которое было спровоцировано попом Гапоном. Он повёл людей к Зимнему дворцу, где они должны были штурмовать его. Конечно, это не могло быть допущено, но сами события привели к расколу в обществе, потому что часть общества, тем не менее, считала, что власть поступила не очень верно, что ли. Во-первых, она не предотвратила сам этот момент при том, что поп Гапон как-то был связан с полицией. И вообще, получалось, что произошла гигантская провокация, которая и сработала против власти, против царя, которого не было в этом Зимнем дворце, и поход туда был абсолютно бессмысленным. Он просто находился в Царском Селе», — говорит историк.

Для русского общества это было потрясением. С этого началась, по сути, первая русская революция, которая, кстати, привела к созданию первой русской Государственной думы. Олег Шишкин Историк

По словам историка и депутата Госдумы Михаила Матвеева, 1905 год стал переломным для всей страны. Как для народа, так и для царя картина мира изменилась. Люди утратили веру в «доброго царя», чей образ существовал в сознании на протяжении нескольких веков, и стали относиться к Николаю Второму как к врагу.

Одним из ключевых последствий Кровавого воскресенья была десакрализация царской власти в сознании многих людей. На фигуре императора, монарха очень многое держалось, и, соответственно, тот жестокий разгон шествия, который произошёл в Петербурге, имел, на мой взгляд, очень негативные последствия для фигуры Николая II. Хотя сам он, скорее всего, не был причастен к таким жёстким действиям со стороны полиции. Михаил Матвеев Историк и депутат Госдумы

«Насколько я помню, в это время полиции вообще не было, по крайней мере в Зимнем дворце. Это событие стало одним из спусковых крючков революции 1905 года, так как дало трещину в вере русского народа в «доброго царя». Это имело большие негативные последствия: народ постепенно стал воспринимать власть, сосредоточенную в фигуре Николая II, не как сакральную силу, а как нечто враждебное», — указал Матвеев.

Также депутат отметил большие перемены в общественно-политической жизни, которые послужили основой для строительства в будущем российского социалистического государства. По его словам, в политическом плане революция 1905 года привела к серьёзной встряске общественно-политической жизни в России. Возникло множество партий, началась реальная межпартийная борьба, что связано именно с событиями 1905 года. Одним из последствий с точки зрения государственного строительства стало возникновение Советов рабочих депутатов.

«Ленин увидел в них прообраз будущего социалистического государства. Они появились именно в этот период, например, в Иваново-Вознесенске и Подмосковье, как ячейки самоорганизации рабочих. Впоследствии эта модель — Советы рабочих депутатов, Советы народных депутатов и так далее — была использована Лениным при строительстве Советского государства после победы Октябрьской революции», — подытожил наш собеседник.