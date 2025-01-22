Суд обязал МВД выплатить ₽165 тысяч россиянке, которую по ошибке назвали мужчиной

Суд обязал МВД выплатить компенсацию семейной паре из Архангельска, которая не смогла улететь в отпуск в ОАЭ из-за ошибки в строке «пол» в загранпаспорте. Правоохранительные органы выплатят супругам 165 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда в городе Архангельск.

Летом 2024 года семейная пара планировала улететь в Эмираты для празднования годовщины свадьбы. Когда они прибыли в аэропорт, то супругу отказались пускать через границу, так как в её документе в графе «пол» вместо женского значился мужской. Сотрудники пограничной службы изъяли у жительницы Архангельска документ.

Чета была вынуждена сдать билеты на самолёт и уехать домой вместо путешествия за границу. Позднее муж с женой смогли добиться частичной компенсации неудавшегося тура, но испорченную годовщину этим не исправили. В итоге пара приняла решение подать иск в суд на МВД и потребовать с правоохранителей компенсацию морального и материального ущерба.

Правосудие встало на сторону истцов. По решению суда ведомство, нарушившее личные неимущественные права супругов (свобода передвижения, право на отдых), обязали выплатить 165 тысяч пострадавшим. МВД обжаловало решение суда.

«Решением суда с Российской Федерации в лице Министерства внутренних дел Российской Федерации за счет средств казны Российской Федерации в пользу истцов взыскана сумма понесенных убытков, компенсация морального вреда и госпошлина (всего 165 тысяч рублей). Решение обжаловано ответчиком в Архангельский областной суд и не вступило в законную силу», — говорится в сообщении пресс-службы.