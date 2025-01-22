Рабочего раздавило между двух грузовиков под Петербургом
Рабочего раздавило между двух грузовиков. Обложка © Telegram / Mash на Мойке
В Ленинградской области, на терминале Усть-Луга, рабочего раздавило между двух грузовиков на территории компании «Новотранс». Мужчина 44 лет скончался на месте происшествия, сообщает Mash на Мойке.
Согласно информации от полиции, за рулём находился 20-летний водитель, под управлением которого большегруз начал двигаться вперёд и наехал на сотрудника, столкнувшись с другим самосвалом FAW и придавив рабочего. К сожалению, медикам осталось лишь констатировать смерть. Правоохранительные органы уже начали расследование по данному делу.
Ранее Life.ru сообщал, что студентка третьего курса Владивостокского филиала Российской таможенной академии трагически погибла во время производственной практики в рыбном порту Приморья. Её сбил грузовой автомобиль. В настоящее время правоохранительные органы проводят доследственную проверку по данному инциденту.