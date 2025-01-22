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22 января, 17:54

Рабочего раздавило между двух грузовиков под Петербургом

Рабочего раздавило между двух грузовиков. Обложка © Telegram / Mash на Мойке

Рабочего раздавило между двух грузовиков. Обложка © Telegram / Mash на Мойке

В Ленинградской области, на терминале Усть-Луга, рабочего раздавило между двух грузовиков на территории компании «Новотранс». Мужчина 44 лет скончался на месте происшествия, сообщает Mash на Мойке.

Согласно информации от полиции, за рулём находился 20-летний водитель, под управлением которого большегруз начал двигаться вперёд и наехал на сотрудника, столкнувшись с другим самосвалом FAW и придавив рабочего. К сожалению, медикам осталось лишь констатировать смерть. Правоохранительные органы уже начали расследование по данному делу.

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Ранее Life.ru сообщал, что студентка третьего курса Владивостокского филиала Российской таможенной академии трагически погибла во время производственной практики в рыбном порту Приморья. Её сбил грузовой автомобиль. В настоящее время правоохранительные органы проводят доследственную проверку по данному инциденту.

Александра Мышляева
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