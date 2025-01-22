Стало известно, сколько россиян готовы вернуть деньги работодателю в случае неожиданного куша
Kp.ru: 38% россиян не вернули бы деньги работодателю при ошибке в зарплате
Хьюго Уивинг в роли агента Смита. Фото © Кадр из фильма «Матрица: Перезагрузка» (2003), режиссёры Лилли Вачовски, Лана Вачовски
38% россиян заявили, что не стали бы возвращать деньги, если бы работодатель ошибся в зарплате. Они отметили, что потратили бы неожиданную прибавку на себя и свою семью, поскольку эти деньги им нужнее, чем предприятию, пишет kp.ru.
«Позвонила бы в банк узнать, что происходит, если бы там подтвердили, что да, это не мошенники, то ждала бы суда. Просто так ничего бы не вернула», — заявила одна из участниц опроса.
При этом 36% респондентов оказались более совестливыми. Они отметили, что вернули бы всё лишнее до копейки в тот же день. Оставшиеся 26% затруднились ответить на этот вопрос.
Стоит отметить, что это не какая-то мифическая ситуация. Например, на днях крупно повезло рабочим челябинского завода. По ошибке бухгалтера они в одночасье стали миллионерами. Вместо стандартной зарплаты в размере 50–80 тысяч рублей сотрудники предприятия получили по 5–8 миллионов. Теперь начальству остаётся рассчитывать, что работники сами захотят вернуть эти деньги, поскольку через суд добиться возврата будет сложно.