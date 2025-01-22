Стало известно, сколько россиян готовы вернуть деньги работодателю в случае неожиданного куша

38% россиян заявили, что не стали бы возвращать деньги, если бы работодатель ошибся в зарплате. Они отметили, что потратили бы неожиданную прибавку на себя и свою семью, поскольку эти деньги им нужнее, чем предприятию, пишет kp.ru.

«Позвонила бы в банк узнать, что происходит, если бы там подтвердили, что да, это не мошенники, то ждала бы суда. Просто так ничего бы не вернула», — заявила одна из участниц опроса.

При этом 36% респондентов оказались более совестливыми. Они отметили, что вернули бы всё лишнее до копейки в тот же день. Оставшиеся 26% затруднились ответить на этот вопрос.