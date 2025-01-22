Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 января, 18:08

Цукерберг засмотрелся на грудь невесты Безоса и стал лайкать её фото в соцсетях

Цукерберг попался на изучении груди невесты Безоса на официальной трасляции с инаугурации Трампа. Обложка © X / PGATUOR

Цукерберг попался на изучении груди невесты Безоса на официальной трасляции с инаугурации Трампа. Обложка © X / PGATUOR

Американский миллиардер Марк Цукерберг стал главным героем публичного конфуза во время инаугурации президента США Дональда Трампа. Владелец Meta* заглянул в декольте невесты главы Amazon Джеффа Безоса Лорен Санчес как раз в тот момент, когда их всех показывали в прямом эфире.

Ситуация стала поводом для шуток в Сети, но бизнесмен продолжил оказывать знаки внимания даме и стал лайкать её фото в соцсетях. На это обратили внимание подписчики Цукерберга.

«Влюбился и не может забыть декольте?» — юморят пользователи соцсетей.

Марк Цукерберг поручил убрать тампоны для «небинарных персон» в офисах Meta*
Марк Цукерберг поручил убрать тампоны для «небинарных персон» в офисах Meta*

Напомним, что на инаугурацию Трампа пригласили сразу трёх знаменитых миллиардеров: Илона Маска, Джеффа Безоса и Марка Цукерберга. Всё они заняли почётные места на трибунах рядом с членами будущего кабинета министров и прочими высокоранговыми гостями.

* Деятельность Meta признана экстремистской и запрещена в РФ.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Марк Цукерберг
  • Джефф Безос
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar