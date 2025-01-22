Цукерберг засмотрелся на грудь невесты Безоса и стал лайкать её фото в соцсетях

Американский миллиардер Марк Цукерберг стал главным героем публичного конфуза во время инаугурации президента США Дональда Трампа. Владелец Meta* заглянул в декольте невесты главы Amazon Джеффа Безоса Лорен Санчес как раз в тот момент, когда их всех показывали в прямом эфире.

Ситуация стала поводом для шуток в Сети, но бизнесмен продолжил оказывать знаки внимания даме и стал лайкать её фото в соцсетях. На это обратили внимание подписчики Цукерберга.

«Влюбился и не может забыть декольте?» — юморят пользователи соцсетей.

Напомним, что на инаугурацию Трампа пригласили сразу трёх знаменитых миллиардеров: Илона Маска, Джеффа Безоса и Марка Цукерберга. Всё они заняли почётные места на трибунах рядом с членами будущего кабинета министров и прочими высокоранговыми гостями.