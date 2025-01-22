Самый молодой скуф России: 12-летний рыбак из Орла очаровал пользователей Сети своими навыками
SHOT: 12-летний парень из Орла покоряет Интернет своим знанием рыбалки
В Орле найдена восходящая звезда соцсетей. 12-летний блогер поражает своими знаниями в области рыбалки и исключительными навыками. На талантливого молодого человека обратил внимание SHOT.
Молодой рыбак из Орла Егор Гришин. Видео © SHOT
Отец юного Егора Гришина рассказал телеграм-каналу, что в 12 лет его сын имеет десятилетний стаж рыбной ловли. В первый раз парень отправился на рыбалку в возрасте двух лет и сразу же продемонстрировал завидную сноровку в обращении со снастями, после чего буквально влюбился в охоту на рыб. Егор ездит на чсоревнования по всей России, где удивляет даже матёрых рыбаков своими познаниями. Рекордный улов парня — 7-килограммовый толстолобик.
Егор активно занимается своими соцсетями, где рассказывает о рыбалке и даёт полезные советы всем желающим. В будущем молодой человек планирует стать профессиональным рыбаком, а родители очень гордятся им.
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