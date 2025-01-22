Самый молодой скуф России: 12-летний рыбак из Орла очаровал пользователей Сети своими навыками

Отец юного Егора Гришина рассказал телеграм-каналу, что в 12 лет его сын имеет десятилетний стаж рыбной ловли. В первый раз парень отправился на рыбалку в возрасте двух лет и сразу же продемонстрировал завидную сноровку в обращении со снастями, после чего буквально влюбился в охоту на рыб. Егор ездит на чсоревнования по всей России, где удивляет даже матёрых рыбаков своими познаниями. Рекордный улов парня — 7-килограммовый толстолобик.