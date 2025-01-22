Кошка мейн-кун за день трижды перелетела между Австралией и Новой Зеландией

Кошка породы мейн-кун за сутки трижды перелетела между Австралией и Новой Зеландией, так как её клетку не заметили в грузовом отсеке самолёта. Об этом сообщает австралийская газета Armidale Express.

Хозяйка кошки по имени Марго Нис переезжала из Новой Зеландии в Австралию и купила билет для своего питомца в одну сторону. Однако по прибытии в аэропорт она три часа ожидала свою кошку, прежде чем ей сообщили, что самолёт вернулся в Новую Зеландию. Полёт в одну сторону занимает примерно 7,5 часа. Как сообщает газета, пилот авиакомпании Air New Zealand, узнав о произошедшем, включил отопление в грузовом отсеке. После того как кошка по кличке Миттенс приземлилась в Крайстчерче, её снова отправили в Мельбурн, где её уже ждала хозяйка.

«Она просто бросилась ко мне на руки и прижалась, и мы обнималась так крепко, как никогда раньше», — сказала Марго Нис.