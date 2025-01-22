Британское военное командование считает ошибкой скорейшее окончание конфликта на Украине, добиться которого обещал президент Штатов Дональд Трамп, так как это якобы позволит России ещё значительнее увеличить силу своей армии. Об этом пишет Times, ссылаясь на влиятельных офицеров Соединённого королевства.

«Высокопоставленные офицеры в Министерстве обороны считают, что, как только Трамп заключит мирную сделку, между Россией и Западом начнётся гонка по подготовке своих армий к следующему конфликту», — сказано в материале издания.

В свою очередь руководитель корпуса быстрого реагирования НАТО, британский генерал-лейтенант Ральф Вуддисс полагает, что в следующем конфликте Армия России будет действовать намного эффективнее и может рассчитывать на куда более значительные успехи. Также беспокойство среди членов альянса вызывает слабая переговорная позиция Киева, с учётом которой не может идти и речи о возращении территорий к границам 2022 года.