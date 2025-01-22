Меняйло заявил, что конфликт его сына с полицейским был бытовым инцидентом

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло назвал конфликт между сыном и полицейским, о котором стало известно благодаря видеозаписи в Интернете, рядовым событием. Он отметил, что на дороге произошёл бытовой инцидент, который быстро уладили на месте.

Глава Северной Осетии прокомментировал инцидент с участием своего сына. Видео © Telegram / Сергей Меняйло. Личный блог.

«Распространяющееся видео — не полное, смонтированное. Начало конфликта специально вырезано, чтобы исключить обоснование возникших при разговоре эмоций», — написал Меняйло в телеграм-канале.

Глава Северной Осетии сообщил, что ни один из сотрудников полиции, участвовавших в инциденте, не был уволен. Он подчеркнул, что к ним нет никаких претензий, поскольку они выполняли свои обязанности. Доводы о его сыне как о «мажоре, отсиживающемся в тылу», он оставляет на совести тех, кто их распространяет. По словам Меняйло, его сын является кадровым офицером, и с первых дней специальной военной операции находится на исполнении воинского долга.

Напомним, на опубликованном видео мужчина, представившийся сыном главы Северной Осетии, ведёт спор с сотрудником ДПС. Сергея Меняйло-младшего остановили за то, что его супруга не была пристегнута ремнём безопасности, при этом он указал сотруднику полиции о родстве с главой республики. Он также упомянул, что у него есть брат, работающий в ФСБ, добавив: «Он бы вас просто размотал здесь».