В Петербурге экс-депутата Глущенко приговорили к 24,5 года тюрьмы за убийство
Михаил Глущенко. Обложка © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Во время судебного процесса в Санкт-Петербурге прокурор запросил назначить экс-депутату Госдумы Михаилу Глущенко наказание в виде тюремного заключения на срок 24,5 года в колонии строгого режима, а также обязать его выплатить штраф в размере 300 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов Петербурга.
«В Приморском районном суде г. Санкт-Петербурга сторона обвинения завершила прения по уголовному делу в отношении Михаила Глущенко. Прокурор просил квалифицировать действия Глущенко по ч. 3 ст. 33 — п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 24,5 года в ИК строгого режима со штрафом в размере 300 тыс. рублей», — сказано в сообщении.
Адвокаты Глущенко во время прений просили прекратить дело, ссылаясь на истечение сроков иска. Защитная сторона подчеркнула также, что обвиняемый провёл в тюрьме уже больше 15 лет, из-за чего у него появились серьёзные проблемы со здоровьем, а сам он «общественной опасности не представляет».
Напомним, что Глущенко в 2015 году было назначено наказание в виде 17 лет тюрьмы по делу об убийстве депутата ГД Галины Старовойтовой. В 2021 году он просил освободить его по УДО, но суд не был благосклонен. В ноябре 2024 года бывшего парламентария признали виновным в тройном убийстве.