В Петербурге экс-депутата Глущенко приговорили к 24,5 года тюрьмы за убийство

Во время судебного процесса в Санкт-Петербурге прокурор запросил назначить экс-депутату Госдумы Михаилу Глущенко наказание в виде тюремного заключения на срок 24,5 года в колонии строгого режима, а также обязать его выплатить штраф в размере 300 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов Петербурга.

«В Приморском районном суде г. Санкт-Петербурга сторона обвинения завершила прения по уголовному делу в отношении Михаила Глущенко. Прокурор просил квалифицировать действия Глущенко по ч. 3 ст. 33 — п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 24,5 года в ИК строгого режима со штрафом в размере 300 тыс. рублей», — сказано в сообщении.