Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 января, 15:56

В Петербурге экс-депутата Глущенко приговорили к 24,5 года тюрьмы за убийство

Михаил Глущенко. Обложка © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Михаил Глущенко. Обложка © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Во время судебного процесса в Санкт-Петербурге прокурор запросил назначить экс-депутату Госдумы Михаилу Глущенко наказание в виде тюремного заключения на срок 24,5 года в колонии строгого режима, а также обязать его выплатить штраф в размере 300 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов Петербурга.

«В Приморском районном суде г. Санкт-Петербурга сторона обвинения завершила прения по уголовному делу в отношении Михаила Глущенко. Прокурор просил квалифицировать действия Глущенко по ч. 3 ст. 33 — п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 24,5 года в ИК строгого режима со штрафом в размере 300 тыс. рублей», — сказано в сообщении.

Адвокаты Глущенко во время прений просили прекратить дело, ссылаясь на истечение сроков иска. Защитная сторона подчеркнула также, что обвиняемый провёл в тюрьме уже больше 15 лет, из-за чего у него появились серьёзные проблемы со здоровьем, а сам он «общественной опасности не представляет».

Суд обязал семью Блиновских вернуть банку полмиллиарда рублей
Суд обязал семью Блиновских вернуть банку полмиллиарда рублей

Напомним, что Глущенко в 2015 году было назначено наказание в виде 17 лет тюрьмы по делу об убийстве депутата ГД Галины Старовойтовой. В 2021 году он просил освободить его по УДО, но суд не был благосклонен. В ноябре 2024 года бывшего парламентария признали виновным в тройном убийстве.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar