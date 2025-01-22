На востоке Москвы лопнула труба центрального отопления, кипяток заливает улицы

На востоке Москвы в районе Гольяново прорвало трубу с горячей водой, в результате чего улицы оказались залиты кипятком. Эту информацию опубликовал SHOT в Telegram.

«Кипяток заливает дорогу, а по улице поднимаются клубы пара», — говорится в сообщении.

Лопнула труба отопления на востоке Москвы. Видео © t.me/shot_shot

Трубу центрального отопления прорвало в двух местах около девяти часов вечера у жилого дома на Уральской улице. Пострадавших нет. Городские службы уже работают над устранением утечек, и, по предварительным данным, никому из жителей ничего не угрожает.