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22 января, 19:23

На востоке Москвы лопнула труба центрального отопления, кипяток заливает улицы

На востоке Москвы в районе Гольяново прорвало трубу с горячей водой, в результате чего улицы оказались залиты кипятком. Эту информацию опубликовал SHOT в Telegram.

«Кипяток заливает дорогу, а по улице поднимаются клубы пара», — говорится в сообщении.

Лопнула труба отопления на востоке Москвы. Видео © t.me/shot_shot

Трубу центрального отопления прорвало в двух местах около девяти часов вечера у жилого дома на Уральской улице. Пострадавших нет. Городские службы уже работают над устранением утечек, и, по предварительным данным, никому из жителей ничего не угрожает.

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До этого похожий инцидент случился 16 января в Башкирии, где за день порвались трубы в двух учебных заведениях. Из-за разлива кипятка никто не пострадал, ученики были просто мокрые и испуганные.

Обложка ©

© t.me/shot_shot

Лия Мурадьян
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