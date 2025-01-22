На востоке Москвы лопнула труба центрального отопления, кипяток заливает улицы
На востоке Москвы в районе Гольяново прорвало трубу с горячей водой, в результате чего улицы оказались залиты кипятком. Эту информацию опубликовал SHOT в Telegram.
«Кипяток заливает дорогу, а по улице поднимаются клубы пара», — говорится в сообщении.
Лопнула труба отопления на востоке Москвы. Видео © t.me/shot_shot
Трубу центрального отопления прорвало в двух местах около девяти часов вечера у жилого дома на Уральской улице. Пострадавших нет. Городские службы уже работают над устранением утечек, и, по предварительным данным, никому из жителей ничего не угрожает.
До этого похожий инцидент случился 16 января в Башкирии, где за день порвались трубы в двух учебных заведениях. Из-за разлива кипятка никто не пострадал, ученики были просто мокрые и испуганные.