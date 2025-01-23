В Киеве арестовали генерала ВСУ, отвечавшего за оборону в Харьковской области

Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца генерал-лейтенанта ВСУ Артура Горбенко. Его обвиняют в провале обороны в Харьковской области. Как сообщает украинское издание «Страна.ua», мера пресечения предусматривает возможность внесения залога в размере 25 миллионов гривен (примерно 595 тысяч долларов).

Ранее Государственное бюро расследований (ГБР) Украины задержало нескольких бывших командиров ВСУ. Среди них — бригадный генерал Юрий Галушкин, экс-командир оперативно-тактического управления «Харьков», и полковник Илья Лапин, которые также арестованы на 60 суток. Всего уголовное дело было заведено против 28 командиров 125-й отдельной бригады Сухопутных войск.

По данным ГБР, обвиняемых подозревают в халатности и бездействии, которые привели к потере стратегически важных территорий в Харьковской области. В мае 2024 года, на фоне наступления ВС РФ, ВСУ потеряли контроль над несколькими населёнными пунктами. Наиболее ожесточённые бои шли в районе Волчанска и Липцев.