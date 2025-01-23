На Ямале осудили мать и дочь за попытку отравить вышедшего из тюрьмы родственника

Суд в Ямало-Ненецком автономном округе огласил приговор женщине и её 26-летней дочери, которые задумали отправить родственника, приходящегося им сыном и братом. По данным управления Следственного комитета, после выхода из колонии в декабре 2023 года житель города Лабытнанги начал пить, проявлять агрессию и довёл состояние квартиры до непригодного для жизни состояния.

Преступление совершить они подговорили общего знакомого, который во время распития спиртных напитков подмешал собутыльнику яды и сильнодействующие препараты, а также насильно вливал ему в рот отравленную жидкость. В декабре 2023-го мужчину доставили в больницу с признаками отравления, где ему оказали помощь. Но на этом женщины не успокоились. Спустя девять дней после отравления полицейские задержали сестру пострадавшего при попытке передать знакомому новую порцию отравленного алкоголя.

В итоге женщины получили 9 и 8 лет колонии с ограничением свободы на срок 1 год 3 месяца и 1 год, их сообщник отправится за решётку на 8,5 года.