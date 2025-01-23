Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 января, 21:52

На Ямале осудили мать и дочь за попытку отравить вышедшего из тюрьмы родственника

Отправившиеся в колонию мать и дочь из города Лабытнанги. Обложка © t.me/mash

Отправившиеся в колонию мать и дочь из города Лабытнанги. Обложка © t.me/mash

Суд в Ямало-Ненецком автономном округе огласил приговор женщине и её 26-летней дочери, которые задумали отправить родственника, приходящегося им сыном и братом. По данным управления Следственного комитета, после выхода из колонии в декабре 2023 года житель города Лабытнанги начал пить, проявлять агрессию и довёл состояние квартиры до непригодного для жизни состояния.

Преступление совершить они подговорили общего знакомого, который во время распития спиртных напитков подмешал собутыльнику яды и сильнодействующие препараты, а также насильно вливал ему в рот отравленную жидкость. В декабре 2023-го мужчину доставили в больницу с признаками отравления, где ему оказали помощь. Но на этом женщины не успокоились. Спустя девять дней после отравления полицейские задержали сестру пострадавшего при попытке передать знакомому новую порцию отравленного алкоголя.

Пытавшийся отравить 77 российских лётчиков семьянин-убийца признал вину
Пытавшийся отравить 77 российских лётчиков семьянин-убийца признал вину

В итоге женщины получили 9 и 8 лет колонии с ограничением свободы на срок 1 год 3 месяца и 1 год, их сообщник отправится за решётку на 8,5 года.

Ранее Life.ru рассказывал, как агент Украины пытался отравить работников оборонного заведения в Ярославской области по поручению из Киева. Мужчине обещали за это вознаграждение в размере 1,5 млн рублей. Однако планам не суждено было сбыться из-за действий ФСБ, преступник уже дал признательные показания.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Ямало-Ненецкий автономный округ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar