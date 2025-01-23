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Регион
23 января, 01:09

Режиссёр Бальдони оправдался после обвинений Лайвли роликом со съёмок фильма

Режиссёр и актёр фильма «Всё закончится на нас» Джастин Бальдони попытался оправдаться после обвинений в сексуальных домогательствах со стороны Блейк Лайвли. Команда юристов опубликовала десятиминутное видео со съёмок картины.

Кадры со съёмок фильма с Блейк Лайвли. Видео © Команда адвокатов Джастина Бальдони

Однако сторона Лайвли сразу заявила, что это видео только уронило имидж Бальдони.

«На записи видно, как Бальдони многократно наклоняется к Лайвли, пытается её поцеловать, касается лбом, трется лицом и ртом о её шею, проводит пальцем по её губам, ласкает её, говорит о её приятном аромате и общается с ней нехарактерно. Всё это было спонтанными действиями Бальдони, которые не были согласованы заранее и без участия координатора интимных сцен»,цитирует Variety слова адвокатов.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс скрыли рождение четвёртого ребёнка
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс скрыли рождение четвёртого ребёнка

После обвинений Бальдони предъявил иск против Блейк Лайвли и её мужа Райана Рейнольдса.

Напомним, актриса заявила, что Джастин Бальдони домогался её на съёмках фильма «Всё закончится на нас». Адвокаты режиссёра полагают, что виновата в инциденте была Блейк, так как она якобы пыталась сорвать рекламную кампанию фильма.

Обложка ©

Команда адвокатов Джастин Бальдони

Лия Мурадьян
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