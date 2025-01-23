Режиссёр Бальдони оправдался после обвинений Лайвли роликом со съёмок фильма
Режиссёр и актёр фильма «Всё закончится на нас» Джастин Бальдони попытался оправдаться после обвинений в сексуальных домогательствах со стороны Блейк Лайвли. Команда юристов опубликовала десятиминутное видео со съёмок картины.
Кадры со съёмок фильма с Блейк Лайвли. Видео © Команда адвокатов Джастина Бальдони
Однако сторона Лайвли сразу заявила, что это видео только уронило имидж Бальдони.
«На записи видно, как Бальдони многократно наклоняется к Лайвли, пытается её поцеловать, касается лбом, трется лицом и ртом о её шею, проводит пальцем по её губам, ласкает её, говорит о её приятном аромате и общается с ней нехарактерно. Всё это было спонтанными действиями Бальдони, которые не были согласованы заранее и без участия координатора интимных сцен», — цитирует Variety слова адвокатов.
После обвинений Бальдони предъявил иск против Блейк Лайвли и её мужа Райана Рейнольдса.
Напомним, актриса заявила, что Джастин Бальдони домогался её на съёмках фильма «Всё закончится на нас». Адвокаты режиссёра полагают, что виновата в инциденте была Блейк, так как она якобы пыталась сорвать рекламную кампанию фильма.
Команда адвокатов Джастин Бальдони