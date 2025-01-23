На Украине 63 человека обвинили в помощи уклонистам сбегать из страны

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о предъявлении обвинений 63 бывшим сотрудникам медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) и военно-врачебных комиссий (ВВК), которых подозревают в причастности к организации незаконного пересечения границы гражданами, уклоняющимися от военной службы.

За три дня украинские силовики провели более 150 спецопераций, в результате которых 222 человека попали под подозрения.

«В частности, по материалам СБУ сообщено о подозрении: 39 лицам, причастным к преступлениям в военной сфере, в том числе лицам, причастным к хищению средств оборонного госбюджета; 63 лицам, в том числе из числа сотрудников ТЦК, бывших МСЭК и ВВК, а также медучреждений, которые подозреваются во введении уклонистских схем и в организации незаконного пересечения границы», — говорится в сообщении.

Также СБУ заявила о привлечении к ответственности 24 фигурантов, обвиняемых в ущербе экономическим интересам государства, семи человек, причастных к незаконному обороту оружия, и семи обвиняемых, которые нанесли ущерб государственной безопасности в сфере информации и киберпространства. В рамках расследований проведено 287 обысков, задержаны 85 человек.