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22 января, 22:40

В Бурятии женщина 30 лет жила без паспорта, пока не решила получить пенсию

Жительница Бурятии обходилась без паспорта три десятилетия после того, как потеряла его. Об этом случае сообщили в пресс-службе суда в Гусиноозерске.

Она получила паспорт в 1984 году, однако спустя девять лет документ пропал. Россиянка не обращалась за его восстановлением в течение 30 лет. Но, столкнувшись с необходимостью получать медицинскую помощь и пенсию, всё же была вынуждена обратиться в суд.

«Решением Гусиноозёрского городского суда РБ заявление гражданки удовлетворено», — сказано в сообщении инстанции.

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До этого в Санкт-Петербурге мужчина 36 лет, разыскиваемый федеральными властями, явился в полицию, чтобы восстановить потерянный паспорт. Однако детективная история не сложилась — сотрудники полиции сразу проверили его по базе данных и выяснили, что он скрывается от правоохранительных органов в Новосибирской области.

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Life.ru

Лия Мурадьян
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