Просчитался, но где? Россиянин в розыске сам явился в отдел полиции за новым паспортом

В Петербурге скрывавшийся от федерального розыска 36-летний мужчина сам заявился в отдел полиции, чтобы восстановить потерянный паспорт. О курьёзной ситуации сообщает Mash на Мойке.

Закрученного детективного сюжета не вышло — полицейские первым же делом пробили обратившегося к ним гражданина по базе данных и узнали, что Денис Р. скрывается от следствия и правоохранительных органов Новосибирской области. Незадачливый преступник был задержан на месте в отделении на улице Маршала Новикова. Впрочем, ситуация для Дениса не без плюсов — ему таки выдадут новый паспорт.