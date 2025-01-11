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11 января, 16:29

Просчитался, но где? Россиянин в розыске сам явился в отдел полиции за новым паспортом

В Петербурге россиянина из розыска поймали при обращении за новым паспортом

Нечаянно сдавшийся полиции Денис Р. Обложка © Telegram / Mash на Мойке

Нечаянно сдавшийся полиции Денис Р. Обложка © Telegram / Mash на Мойке

В Петербурге скрывавшийся от федерального розыска 36-летний мужчина сам заявился в отдел полиции, чтобы восстановить потерянный паспорт. О курьёзной ситуации сообщает Mash на Мойке.

Закрученного детективного сюжета не вышло — полицейские первым же делом пробили обратившегося к ним гражданина по базе данных и узнали, что Денис Р. скрывается от следствия и правоохранительных органов Новосибирской области. Незадачливый преступник был задержан на месте в отделении на улице Маршала Новикова. Впрочем, ситуация для Дениса не без плюсов — ему таки выдадут новый паспорт.

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Вспоминается другая история с добровольной сдачей преступников правоохранителям, только намного более пугающая. В начале ноября в Сергиевом-Посаде Московской области подросток убил свою маму топором на почве конфликта из-за плохих оценок. 15-летний душегуб после преступления сходил в магазин, купил себе шоколадку, съел её и уже после этого отправился сдаваться полиции.

Юрий Лысенко
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