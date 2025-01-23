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Регион
23 января, 00:22

Трамп поэтапно отправит 10 тысяч солдат на границу США с Мексикой

Американский лидер Дональд Трамп планирует отправить примерно 10 тысяч солдат к границе с Мексикой. Об этом в среду сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на документы Таможенно-пограничной службы.

«Дональд Трамп собирается послать около 10 тыс. солдат к южной границе», — пишет издание.

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Согласно информации газеты, увеличение числа военных на границе будет проходить поэтапно. В первой фазе планируется отправить приблизительно одну тысячу военнослужащих.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп подписал указ, запрещающий незаконным мигрантам пересекать мексиканскую границу с США. Президент также ограничил права людей, проникших нелегально через южную границу, на пребывание в США в поисках убежища.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / David Peinado Romero

Лия Мурадьян
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