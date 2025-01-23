Трамп поэтапно отправит 10 тысяч солдат на границу США с Мексикой

Американский лидер Дональд Трамп планирует отправить примерно 10 тысяч солдат к границе с Мексикой. Об этом в среду сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на документы Таможенно-пограничной службы.

«Дональд Трамп собирается послать около 10 тыс. солдат к южной границе», — пишет издание.

Согласно информации газеты, увеличение числа военных на границе будет проходить поэтапно. В первой фазе планируется отправить приблизительно одну тысячу военнослужащих.