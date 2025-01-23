С указанием страны: В ГД предложили обязать всех чиновников уведомлять о планах на отпуск

У нас, у депутатов Госдумы, эта практика уже есть. Неплохо её распространить дальше. Механизм должен быть предельно простым — можно добавить в заявление на отпуск пункт-уведомление о месте или местах отдыха. Если поездка запланирована не в рамках отпуска, а, условно, за свой счёт, уведомление всё равно должно быть, отдельным заявлением с описанием целей поездки.