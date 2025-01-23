С указанием страны: В ГД предложили обязать всех чиновников уведомлять о планах на отпуск
Депутат Колунов предложил обязать чиновников указывать, где они проводят отпуск
Депутат Госдумы Сергей Колунов выступил с инициативой обязать всех госслужащих, включая выборных лиц и сотрудников региональных органов власти, заранее уведомлять работодателя о своих планах на отпуск. В беседе с Life.ru он отметил, что эта мера направлена на повышение прозрачности среди представителей власти.
По его словам, если чиновник планирует отдыхать в России, достаточно указать внутреннее направление. В случае поездки за границу необходимо уточнить конкретное государство, куда он направляется.
У нас, у депутатов Госдумы, эта практика уже есть. Неплохо её распространить дальше. Механизм должен быть предельно простым — можно добавить в заявление на отпуск пункт-уведомление о месте или местах отдыха. Если поездка запланирована не в рамках отпуска, а, условно, за свой счёт, уведомление всё равно должно быть, отдельным заявлением с описанием целей поездки.
Парламентарий планирует обратиться к Правительству РФ с официальным запросом для обсуждения данного предложения.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на заседании Правительства региона возмутился отсутствием чиновницы Ирины Мусьял, которая находится в отпуске в Индии. По его мнению, когда в регионе проходят боевые действия, а земля не освобождена, отдых за границей неуместен.
Kandinsky 3.1 / Life.ru