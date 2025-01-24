Экс-продюсер Алёны Свиридовой раскрыл Life.ru, как лишился денег, дома, зрения, и объяснил, почему винит в этом певицу

Банкротство, угрозы, монастырь, жизнь в доме престарелых и потеря зрения — таков был путь бывшего продюсера певицы Алёны Свиридовой Юрия Рипяха, который рассказал Life.ru свою трагичную историю. Он винит в бедах бывшую подопечную, утверждая, что именно она стала причиной его падения.

С певицей Рипях познакомился ещё в 90-х, когда организовал концерт другой группы. Именно там он встретил Свиридову и вскоре пригласил её в Москву. Для продвижения артистки продюсер привлёк средства своего богатого знакомого. Деньги этого «мецената» обналичивались через фирму Рипяха — это была стандартная практика в те годы, а на проценты он решил раскручивать молодую звезду.

Алёна Свиридова и Юрий Рипях. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ripyah_official

«Тот процент, который оставался мне, я решил не брать себе в карман, а таким образом потратить на свой проект, то есть на Свиридову. Потом она вычислила, что деньги-то не мои. Деньги-то я у кого-то беру. Она за мной проследила, выяснила, у кого я беру деньги», — вспоминает Юрий.

Сразу после этого отношения между ними начали портиться, и в жизни Рипяха случился самый страшный эпизод: на него напал неизвестный. Сам продюсер утверждает, что за этим могла стоять Свиридова из-за его решения инвестировать средства спонсора в другой проект — певицу Инну Желанную.

«Кому я ещё тогда был нужен? За день до покушения она позвонила мне и обвинила в том, что я украл деньги, которые она могла получить от спонсора. Она угрожала», — заявил Рипях.

Продюсер Юрий Рипях поделился подробностями работы с певицей Алёной Свиридовой. Видео © Life.ru

Он также обвинил Свиридову в присвоении крупных сумм после смерти покровителя.

После покушения в жизни продюсера начался ад: восемь операций, потеря зрения на один глаз и инвалидность. Чтобы покрыть расходы на лечение, Рипяху пришлось продать свою дачу — единственное жильё.

После банкротства и потери зрения Юрий ушёл в монастырь на Украине, но там тоже не нашёл покоя. После начала СВО его оттуда выгнали назад в Россию. Вернувшись, он оказался в доме престарелых благодаря помощи старых друзей. Там он нашёл новую жену, но здоровье продолжает ухудшаться.

«У меня рак, мне осталось недолго. Именно поэтому я решил рассказать всю правду. Я пытался связаться с Алёной. Но услышал в ответ лишь: «Ты кто такой? Какое право ты имеешь мне звонить?» После всего, что я для неё сделал, это больно. Она уничтожила мой бизнес, моё здоровье и моё будущее», — говорит Юрий.

Life.ru несколько дней пытался связаться с самой Алёной Свиридовой, чтобы получить комментарий, однако певица не выходит на связь.