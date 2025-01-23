Смотрел по видеозвонку: Константин Меладзе побоялся ехать в Москву на годовщину смерти отца
SHOT: Константин Меладзе побоялся возвращаться в Россию на годовщину смерти отца
Композитор Константин Меладзе побоялся возвращаться в Россию даже на годовщину смерти отца. Его брату Валерию пришлось показывать могилу Шоты Меладзе по видеосвязи. По данным SHOT, композитор поставил крест на поездки в Москву после того, как ему аннулировали ВНЖ.
Валерий Меладзе показал брату могилу отца. Видео © SHOT
На могилу отца Валерий Меладзе приехал в сопровождении дочерей Софьи и Арины, а также других членов семьи. Константин во время видеозвонка находился за рулём. Ему показали могилу, дали сказать несколько слов покойному, а потом — поговорить с родственниками. Родные, которые давненько не видели Костантина, радостно с ним переговорили.
По информации SHOT, у Константина Меладзе есть два гражданства — Грузии и Украины. При этом паспорт Незалежной у него был ещё с 90-х. В России композитор оформлял вид на жительство. Но по закону каждый год иностранцы должны лично подтверждать, что находились в РФ минимум шесть месяцев. А так как музыкант уехал из Москвы после начала СВО, продлить ВНЖ не смог. В Россию он всё ещё может въезжать по своим паспортам без виз, но не решается.
При этом у Константина Меладзе в России остался бизнес — его компания «Меладзе мьюзик» продолжает зарабатывать миллионы (например, в 2023-м — 16,7 млн чистой прибыли). У его брата Валерия — ТЦ на Касимовской в Москве (например, в 2023-м — 15,5 млн чистой прибыли). Также Константин после отъезда упорно пытается продать свою лакшери виллу в Крыму, но её никто не покупает из-за скандального имени собственника.
Продюсер Константин Меладзе. Обложка © ТАСС / Терещенко Михаил