Смотрел по видеозвонку: Константин Меладзе побоялся ехать в Москву на годовщину смерти отца

Композитор Константин Меладзе побоялся возвращаться в Россию даже на годовщину смерти отца. Его брату Валерию пришлось показывать могилу Шоты Меладзе по видеосвязи. По данным SHOT, композитор поставил крест на поездки в Москву после того, как ему аннулировали ВНЖ.

Валерий Меладзе показал брату могилу отца. Видео © SHOT

На могилу отца Валерий Меладзе приехал в сопровождении дочерей Софьи и Арины, а также других членов семьи. Константин во время видеозвонка находился за рулём. Ему показали могилу, дали сказать несколько слов покойному, а потом — поговорить с родственниками. Родные, которые давненько не видели Костантина, радостно с ним переговорили.

По информации SHOT, у Константина Меладзе есть два гражданства — Грузии и Украины. При этом паспорт Незалежной у него был ещё с 90-х. В России композитор оформлял вид на жительство. Но по закону каждый год иностранцы должны лично подтверждать, что находились в РФ минимум шесть месяцев. А так как музыкант уехал из Москвы после начала СВО, продлить ВНЖ не смог. В Россию он всё ещё может въезжать по своим паспортам без виз, но не решается.