НАТО перевозит украинских солдат на свои военные базы для обучения под видом обычных гражданских рейсов. Об этом рассказал украинский военнопленный пограничник, инспектор государственной пограничной службы второй категории Александр Бычко, который состоял в группе сотрудников государственной пограничной службы Украины.

Солдат и ещё пять человек сдались в российский плен в Харьковской области. Бычко прошёл обучение на британской военной базе Warcope, расположенной в графстве Камбрия, а также в главном учебном центре сухопутных войск Франции, известном как Ла-Куртин.

«Пересекли границу (с Польшей, — Прим. Life.ru). Через час уже были в аэропорту Жешува, где мы ожидали посадки на борт вооружённых сил Британии, (замаскированный, — Прим. Life.ru) под гражданский. Мы летели в Британию, под Лондон», — сказал он.

Уже на месте бойцам ВСУ доставили в логистический центр, выдали одежду, каски, броню и отправили в учебку Warcope. Инструкторы НАТО, обучая парней, обычно использовали устаревшие методы, которые не соответствовали современным условиям военных конфликтов. Особенно это касалось тактики применения БПЛА.