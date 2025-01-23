Смерть в ловушке и «Урал» оружия: Рядовые загнали ВСУ в засаду и увели фуру снарядов из-под носа

В Минобороны России рассказали о рядовом Ильфате Гарипове, который смог самостоятельно, без помощи напарников, вступить в бой с диверсионной группой ВСУ. Боец обнаружил врага с наблюдательного поста.

«Ильфат Гарипов принял решение устроить засаду на пути следования боевиков. Скрытно переместившись, рядовой Гарипов оборудовал место для стрельбы на пути следования противника, грамотно используя условия местности для укрытия», — говорится в сообщении.

В итоге украинские бойцы оказались в секторе ведения огня и Ильфат начал вести по ним стрельбу. Противник в первые минуты боя потерял большое количество живой силы, и в конце концов украинские диверсанты бежали, бросив своих раненых.

Кроме того, в ведомстве отметили подвиг ещё одного рядового – Ивана Котягова. Он вместе со своей колонной осуществлял доставку боеприпасов на «Урале». В итоге противник начал миномётный обстрел по нашим парням, а Котягов смог самостоятельно вывести машину из-под огня вражеских снарядов.

«Понимая, что в случае попадания в машину с боеприпасами значительная часть колонны будет уничтожена, Иван, умело маневрируя на участке местности грузовым автомобилем «Урал», проявляя мужество и героизм, вывел машину из-под вражеских снарядов», — сообщили в Минобороны.