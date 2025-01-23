В Одессе военком перепутал ребёнка с «уклонистом» и пытался его мобилизовать

В Одессе сотрудники территориально центра комплектования (ТЦК, военкомат) остановили машину, за рулём которой была женщина, а её пассажиром — подросток. Военком пару минут требовал выдать «уклониста», пока не понял, что это ребёнок. Кадры конфликта разлетелись в Сети.

Когда он понял, что на пассажирском сидении находится ребёнок, он не стал приносить женщине извинений, а обрушился на неё с критикой. По его мнению, автолюбительница сама виновата, потому что подросток очень похож на потенциального ВСУ-шника. Военком сильно расстроился, что не удалось скрутить очередного «новобранца», а женщина тут же уехала, опасаясь, чтобы он не попытался выкинуть ещё что-то в её адрес.