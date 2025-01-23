В Одессе военком перепутал ребёнка с «уклонистом» и пытался его мобилизовать
В Одессе сотрудники территориально центра комплектования (ТЦК, военкомат) остановили машину, за рулём которой была женщина, а её пассажиром — подросток. Военком пару минут требовал выдать «уклониста», пока не понял, что это ребёнок. Кадры конфликта разлетелись в Сети.
В Одессе военком перепутал ребёнка с «уклонистом». Видео © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Оleksandr Koriaka
«У вас молодой человек сидит! Зачем конфликтную ситуацию создавать! Остановились, показали!», — требовал военком предъявить ему «уклониста».
Когда он понял, что на пассажирском сидении находится ребёнок, он не стал приносить женщине извинений, а обрушился на неё с критикой. По его мнению, автолюбительница сама виновата, потому что подросток очень похож на потенциального ВСУ-шника. Военком сильно расстроился, что не удалось скрутить очередного «новобранца», а женщина тут же уехала, опасаясь, чтобы он не попытался выкинуть ещё что-то в её адрес.
Ранее в украинском городе Кривой Рог в Днепропетровской области сотрудники местного ТЦК мобилизовали человека во время выгула собаки. Мужчина спокойно гулял с питомцем, когда его скрутили и насильно затолкали в автомобиль для доставки в ряды украинской армии. Пса военкомы бросили на улице.
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