На Украине фиксируют третью волну ударов, дроны атакуют Киев

Утром 23 января на Украине фиксируют третью волну ударов по объектам ВСУ. Как пишет «Военное обозрение», первая волна прошла поздним вечером 22 января, вторая – ночью. Сейчас взрывы гремят в Киеве и области.

Украинские мониторинговые ресурсы пишут о прилётах на Борщаговке, в районе Василькова и Иванкова, над Голосеевским районом. По данным «ВО», поражены цели военной логистики, включая склады украинской армии.

Также взрывы фиксируют на объектах в Черкасской области — там под удар попал один из аэродромов. В Харьковской области сообщается о поражении цистерн с топливом, которые шли на Волчанск. Под Купянском уничтожено несколько единиц военной техники вместе с личным составом.