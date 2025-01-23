Петербуржец задушил любимую галстуком и месяц жил с телом, посылая её папе СМС с «того света»
В Петербурге обувной мастер спустя месяц признался в убийстве возлюбленной
Обувной мастер убил любимую в Новый год и пришёл в полицию через месяц. Обложка © Telegram / Mash на Мойке
В Санкт-Петербурге парень задушил свою возлюбленную галстуком в новогоднюю ночь. Девушка обвиняла его в растрате кучи денег. 36-летний Евгений А. целый месяц скрывал своё преступление и в итоге сдался полиции, сообщает Mash на Мойке.
Пара жила вместе в Северной столице на Можайской улице. Евгений пытался вести своё дело. Он занимался различной «ручной работой» — чинил обувь и шил одежду, а также активно продвигал личный бренд в соцсетях. Его 28-летняя возлюбленная работала барбером. Пару связывала любовь к татуировкам и неформальной внешности.
В новогоднюю ночь ребята поругались из-за денег. Евгений не выдержал давления и ударил любимую по голове киянкой, а потом взял галстук и начал душить. В итоге девушка скончалась на месте, а парень решил скрывать своё преступление до последнего.
Евгений месяц переписывался с родственниками убитой от её имени. Первым почувствовал неладное её отец и поехал в полицию, чтобы написать заявление о пропаже. В итоге убийца был вынужден сознаться в содеянном. Полиции об убийстве сообщил адвокат Евгения.
Ранее Life.ru рассказал, что недавно жительница Санкт-Петерубрга задушила своего восьмилетнего сына. После содеянного женщина покончила с собой. В городе уже возбудили уголовное дело по факту убийства малолетнего. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства зверского преступления.