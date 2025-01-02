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2 января, 14:44

В Петербурге мать задушила восьмилетнего сына и покончила с собой

В Санкт-Петербурге местная жительница задушила восьмилетнего сына, после чего покончила с собой. Следователи устанавливают обстоятельства смерти. Об этом сообщается в телеграм-канале ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

«В ночное время 2 января в квартире дома на улице 10-й Советской обнаружено тело восьмилетнего мальчика с признаками насильственной смерти. <...> По предварительным данным, женщина после совершения убийства ребёнка свела счёты с жизнью», — говорится в сообщении.

Обстоятельства зверского преступления выясняются, возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего

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А ранее Life.ru сообщал о жутком убийстве трёх мальчиков 3, 5 и 7 лет, а также их годовалой сестры, которое произошло в Тверской области на территории СНТ «Межурка» Калининского муниципального округа. Сообщалось, что перед этим отец закрыл супругу в соседней комнате, чтобы она не могла помешать. СК возбудил уголовное дело. Ему грозит пожизненный срок.

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Life.ru

Мария Любицкая
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