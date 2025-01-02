В Петербурге мать задушила восьмилетнего сына и покончила с собой
В Санкт-Петербурге местная жительница задушила восьмилетнего сына, после чего покончила с собой. Следователи устанавливают обстоятельства смерти. Об этом сообщается в телеграм-канале ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.
«В ночное время 2 января в квартире дома на улице 10-й Советской обнаружено тело восьмилетнего мальчика с признаками насильственной смерти. <...> По предварительным данным, женщина после совершения убийства ребёнка свела счёты с жизнью», — говорится в сообщении.
Обстоятельства зверского преступления выясняются, возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего
А ранее Life.ru сообщал о жутком убийстве трёх мальчиков 3, 5 и 7 лет, а также их годовалой сестры, которое произошло в Тверской области на территории СНТ «Межурка» Калининского муниципального округа. Сообщалось, что перед этим отец закрыл супругу в соседней комнате, чтобы она не могла помешать. СК возбудил уголовное дело. Ему грозит пожизненный срок.
Life.ru