Бойфренд-убийца из Петербурга не выдержал жизни с разлагающимся телом девушки и сбежал в отель

Мужчина, который убил свою девушку, задушив её галстуком, после её смерти некоторое время жил в квартире с трупом. Затем он переехал в отель, а позже обратился в полицию, якобы не справившись с муками совести. Об этом сообщает Mash на Мойке.

Дарья и её парень. Фото © Telegram / Mash на Мойке

Отец убитой девушки рассказал, что молодые люди встречались почти год и вместе снимали квартиру. Парня своей дочери он назвал замкнутым, но тот не казался ему каким-то неадекватным, а также не употреблял алкоголь.

Мужчина утверждает, что признался в содеянном, потому что его заела совесть. Но здесь был ещё один фактор — отец погибшей написал заявление о её пропаже в полицию. Обеспокоенный родитель сообщил, что дочь последний раз написала ему 21 января, рассказав, что нехорошо себя чувствует и не может созвониться.

Друзья девушки рассказали её отцу, что уже давно не видели её и не общались ней. Было решено вызвонить бойфренда, который сообщил, что Дарья действительно приболела и выключила звук на телефоне, чтоб её не беспокоили почём зря. Он пообещал, что вскоре она перезвонит, но она не перезванивала, а мужчина пошёл писать заявление. Подозреваемый спустя пару часов тоже пришёл в полицию — оформлять явку с повинной. После этого правоохранители нашли в квартире на Можайской улице разлагающееся тело 28-летней девушки.

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