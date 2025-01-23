Новое поколение «бета»: Какими будут дети 2025 года и как изменят мир
Родившиеся в 2025 году дети станут частью нового поколения «бета»
В этом году на свет появятся первые представители поколения бета. К ним будут относиться люди, родившиеся с 2025 по 2039 год. По прогнозам учёных, к 2035 году они составят 16% населения мира, многие из них доживут до следующего века и смогут стать свидетелями масштабных изменений на планете, пишет «Вечерняя Москва».
«Поколение бета следует за поколением альфа (рождённые в 2010–2024-м). Мы назвали их альфа и бета, чтобы обозначить не просто новые поколения, а первые поколения, которые будут сформированы совершенно другим миром», — подчеркнул австралийский демограф Марк Маккриндл.
Бета, в отличие от родителей-миллениалов, детство которых в основном прошло без гаджетов, будут расти совершенно в другом мире. Искусственный интеллект, к которому привыкают сейчас люди, станет частью их повседневной жизни. На их долю, по прогнозам учёных, выпадет немало и испытаний. Им придётся решать ряд серьёзных проблем, в числе которых истощение природных ресурсов, глобальное потепление и массовая миграция населения.
Стоит отметить, что у представителей разных поколений разные не только взгляды на жизнь, но и увлечения. Например, зумеры чаще, чем миллениалов встречаются с друзьями и любят проводить время на свежем воздухе. Однако они тратят намного меньше денег на свой досуг, чем люди поколения Y. Миллениалы любят путешествовать и ходить в театры. Чаще они встречают друзей на работе.