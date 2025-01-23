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Регион
23 января, 09:40

Песков предупредил Запад о последствиях недружественных решений

Песков: Запад должен быть готов к последствиям, принимая решения по активам РФ

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга в четверг отметил, что западные страны должны понимать последствия своих поступков. Так он высказался о возможных рисках, связанных с оставшимися в России 6 миллиардами евро австрийского Райффайзенбанка, учитывая потенциальные действия против российских активов за границей.

«Подчеркну еще раз, что недружественные действия в отношении РФ не могут не иметь последствий для тех, кто их принимает», — заявил Песков, отвечая на вопрос о судьбе активов банка.

От дальнейшего диалога с журналистами по этой теме он отказался.

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Марина Фещенко
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