Песков предупредил Запад о последствиях недружественных решений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга в четверг отметил, что западные страны должны понимать последствия своих поступков. Так он высказался о возможных рисках, связанных с оставшимися в России 6 миллиардами евро австрийского Райффайзенбанка, учитывая потенциальные действия против российских активов за границей.

«Подчеркну еще раз, что недружественные действия в отношении РФ не могут не иметь последствий для тех, кто их принимает», — заявил Песков, отвечая на вопрос о судьбе активов банка.

От дальнейшего диалога с журналистами по этой теме он отказался.