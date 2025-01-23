Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 января, 10:05

Песков переадресовал в МО вопрос о разрыве контракта с Сирией по порту Тартус

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны и МИД вопрос, связанный с сирийским портом Тартус, в управлении которым отказали Москве новые власти арабской республики.

«Переадресую ваш вопрос в министерство обороны и министерство иностранных дел», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

При этом Песков подчеркнул, что российские власти продолжают плотные переговоры с Дамаском по всем актуальным вопросам, связанным с присутствием РФ в Сирии.

Новые власти Сирии ведут переговоры с РФ о будущем российских военных баз
Новые власти Сирии ведут переговоры с РФ о будущем российских военных баз

Как сообщалось, новые власти Сирии расторгли инвестиционный контракт об управлении морским портом Тартус, заключённый в 2019 году с российской компанией. По словам директора таможенного управления одноимённой сирийской провинции Риада Джуди, все доходы от деятельности порта будут использоваться в интересах сирийского государства.

Обложка ©

Life.ru

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Сирия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar