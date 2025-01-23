Песков переадресовал в МО вопрос о разрыве контракта с Сирией по порту Тартус

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны и МИД вопрос, связанный с сирийским портом Тартус, в управлении которым отказали Москве новые власти арабской республики.

«Переадресую ваш вопрос в министерство обороны и министерство иностранных дел», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

При этом Песков подчеркнул, что российские власти продолжают плотные переговоры с Дамаском по всем актуальным вопросам, связанным с присутствием РФ в Сирии.