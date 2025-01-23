Российские туристы в Танзании страдают от жутких ран из-за нападения планктона в океане

Планктон нападает на российских туристов на пляжах Танзании, из океана пострадавшие выходят с жуткой сыпью, сообщает SHOT. При этом раны не заживают на протяжении нескольких недель. Жалуются на укусы и другие отдыхающие, а также местные жители.

Сыпь у российских туристов, отдыхающих в Танзании. Фото © Telegram / SHOT

Сыпь у российских туристов, отдыхающих в Танзании. Фото © Telegram / SHOT

«Попадаешь словно в облако этих товарищей, сразу же появляется жалящая боль и следы от укусов именно в этих местах», — рассказала одна из туристок.

Большинство нападений морских существ происходит на острове Занзибар, где полно туристов. Сейчас неизвестно, какой именно вид планктона повёл себя столь агрессивно. Туристы страдают от жуткого зуда после укусов и спасаются соком лайма, который капают на раны. Предположительно, огромное число планктона занесло к острову течением, сами существа не атакуют, но могут укусить, если человек случайно их заденет.