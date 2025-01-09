Пропавшая в Стамбуле россиянка с провалами в памяти курила в магазине и подралась с продавцом

Туристка из Нальчика, которая 10 дней назад пропала в Стамбуле, провела больше недели в полиции. Оказалось, что 23-летнюю Лауру задержали за курение и дебош в турецком магазине.

Как сообщает Mash, россиянка начала курить в помещении, после чего продавец сделал ей замечание. Тогда она накинулась на торговца с кулаками. Очевидцы вызвали полицию, и правоохранители увезли девушку в отдел. Именно с того дня она перестала выходить на связь.

На протяжении всех 10 дней девушку разыскивал брат, специально прилетевший в Стамбул. Однако он не мог подтвердить своё родство документально, из-за чего не получал информацию от правоохранителей.