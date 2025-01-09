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Регион
9 января, 12:25

Пропавшая в Стамбуле россиянка с провалами в памяти курила в магазине и подралась с продавцом

Mash: Пропавшую в Стамбуле россиянку задержали за курение и драку в магазине

Обложка © VK / Лаура Писаренко

Обложка © VK / Лаура Писаренко

Туристка из Нальчика, которая 10 дней назад пропала в Стамбуле, провела больше недели в полиции. Оказалось, что 23-летнюю Лауру задержали за курение и дебош в турецком магазине.

Как сообщает Mash, россиянка начала курить в помещении, после чего продавец сделал ей замечание. Тогда она накинулась на торговца с кулаками. Очевидцы вызвали полицию, и правоохранители увезли девушку в отдел. Именно с того дня она перестала выходить на связь.

На протяжении всех 10 дней девушку разыскивал брат, специально прилетевший в Стамбул. Однако он не мог подтвердить своё родство документально, из-за чего не получал информацию от правоохранителей.

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Напомним, что россиянка прилетела в Стамбул из Нальчика, чтобы отметить день рождения. С 30 декабря Лаура не выходила на связь. Лишь спустя 10 дней её удалось разыскать. При этом выяснилось, что россиянка ничего не помнит.

Ольга Сливченко
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