Пропавшая в Стамбуле россиянка с провалами в памяти курила в магазине и подралась с продавцом
Mash: Пропавшую в Стамбуле россиянку задержали за курение и драку в магазине
Обложка © VK / Лаура Писаренко
Туристка из Нальчика, которая 10 дней назад пропала в Стамбуле, провела больше недели в полиции. Оказалось, что 23-летнюю Лауру задержали за курение и дебош в турецком магазине.
Как сообщает Mash, россиянка начала курить в помещении, после чего продавец сделал ей замечание. Тогда она накинулась на торговца с кулаками. Очевидцы вызвали полицию, и правоохранители увезли девушку в отдел. Именно с того дня она перестала выходить на связь.
На протяжении всех 10 дней девушку разыскивал брат, специально прилетевший в Стамбул. Однако он не мог подтвердить своё родство документально, из-за чего не получал информацию от правоохранителей.
Напомним, что россиянка прилетела в Стамбул из Нальчика, чтобы отметить день рождения. С 30 декабря Лаура не выходила на связь. Лишь спустя 10 дней её удалось разыскать. При этом выяснилось, что россиянка ничего не помнит.