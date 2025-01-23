В Омской области трёх экстремистов осудили за попытку возродить СССР

Две женщины и один мужчина из Омской области получили сроки за вовлечение в экстремистскую организацию и попытки возродить Советский Союз, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России. Установлено, что они были активными членами запрещённой Верховным Судом Республики Коми организации «Союз славянских сил Руси»*.

«Фигуранты распространяли агитационные материалы и рекламные ролики в сети Интернет с призывами о вступлении в её состав с целью восстановления и возрождения Советского Союза, РСФСР и территорий Омской области. Первомайский районный суд Омска признал двух фигуранток уголовного дела виновными в организации деятельности экстремистской организации, и назначил им наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы в колонии общего режима», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, женщины получили запрет на участие в руководящих и общественных объединениях на срок от двух до трёх лет. Мужчина был признан виновным в участии в экстремистской организации и приговорён к десяти месяцам принудительных работ, из которых 15% его заработка будут удержаны в пользу государства. Ему также запрещено занимать руководящие позиции два года.

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