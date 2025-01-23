«Искандер» сровнял с землёй штаб командиров бригады ВСУ, которой приказали взять Курскую АЭС
Военкор Кулько показал видео удара «Искандера» по штабу 41-й бригады ВСУ в Сумах
Российские войска нанесли ракетой «Искандер» сокрушительный и точный удар по командному пункту 41 бригады ВСУ, именно эти украинские военнослужащие активно участвовали в нападении на Курскую область с августа 2024 года. Кадрами ликвидации противника делится военкор Дмитрий Кулько во «ВКонтакте».
Удар по командному пункту одной из бригад ВСУ. Видео © VK / Военкор Кулько
Вражеский объект был обнаружен разведчиками 83-й бригады ВС РФ. Дислокация противника находилась у села Яблоново Сумской области, всего в 10 километрах от российской границы. После получения разведданных артиллеристы РФ моментально уничтожили здание командования ВСУ. Военкор добавил, что данная украинская бригада должна была дойти аж до Курской АЭС, но её остановили российские войска, после чего противник понёс огромные потери, а сейчас лишился и своих командиров.
Ранее сообщалось, что российские штурмовые подразделения зашли в Викторовку Курской области и выдавливают силы противника с территории населённого пункта. ВСУ пытаются отбиваться дронами и минируют дороги при отступлении.
Telegram / Военкор Кулько