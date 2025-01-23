«Искандер» сровнял с землёй штаб командиров бригады ВСУ, которой приказали взять Курскую АЭС

Российские войска нанесли ракетой «Искандер» сокрушительный и точный удар по командному пункту 41 бригады ВСУ, именно эти украинские военнослужащие активно участвовали в нападении на Курскую область с августа 2024 года. Кадрами ликвидации противника делится военкор Дмитрий Кулько во «‎ВКонтакте».

Вражеский объект был обнаружен разведчиками 83-й бригады ВС РФ. Дислокация противника находилась у села Яблоново Сумской области, всего в 10 километрах от российской границы. После получения разведданных артиллеристы РФ моментально уничтожили здание командования ВСУ. Военкор добавил, что данная украинская бригада должна была дойти аж до Курской АЭС, но её остановили российские войска, после чего противник понёс огромные потери, а сейчас лишился и своих командиров.