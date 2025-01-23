СМИ узнали о планах Трампа сократить военный контингент США в Европе

Президент США Дональд Трамп планирует вывести 20 тысяч американских военнослужащих из Европы. Об этом сообщает итальянская газета ANSA, ссылаясь на источник в европейской дипломатии. Уточняется, такое решение приведёт к сокращению американского военного контингента в Европе примерно на 20%, что является частью пересмотра обязательств США по обеспечению безопасности на континенте.

«Для тех, кто останется, Трамп хочет увеличить финансовый вклад европейцев. Такую идею он не раз озвучивал представителям европейских стран», — отмечает издание.